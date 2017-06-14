البصل الأحمر قد يساعد فى مكافحة الخلايا السرطانية2017-06-14 13:53:39
أظهرت دراسة طبية إحتواء البصل الأحمر على مركبات كيميائية طبيعية فعالة فى مكافحة وقتل الخلايا السرطانية، فقد تم التوصل إلى إحتواء البصل على كميات وفيرة من مركبى ” الكورسيتين” و”الأنثوسيانين”، وهي مركبات طبيعية تمتلك من الخواص المضادة للسرطان.
وأظهرت الدراسة أن البصل الأحمر يعمل على تعزيز بيئة غير مواتية للخلايا السرطانية، ويعمل على تعطيل التواصل بين الخلايا، مما يحول دون نمو وتكاثر الخلايا السرطانية.
وكشف الباحثون وهم من جامعة ” أونتاريو”الكندية، فى سياق ابحاثهم التى أجريت على خمسة أنواع من البصل، أن البصل الأحمر قد يكون فعالا فى قتل الخلايا السرطانية .
ويعد البصل من الأطعمة “السوبر فوود” ، لإحتواءها على واحدة من أعلى تركيزات مركب “كيرسيتين”، وهو نوع من مضادات الأكسدة “الفلافونويد”... كما وجد أن البصل لا يحتوى فقط على مستويات مرتفعة من مركب” كيرسيتين”، ولكن أيضا كميات عالية من مركب”الأنثوسيانين” التى تعزز خصائص مركب”كيرسيتين” المضاد للسرطان، ولا تقتصر خواص مركب “الأنثوسيانين” على مكافحة السرطان ، بل تمتد لمنح ثمار البصل لونها الأحمر المحبب .
ومن أجل هذه الدراسة ، قام فريق البحث بإختبار تأثير الكورسيتين المستخرج من خمسة أصناف مختلفة من البصل على خلايا سرطان القولون .. ويمتلك البصل لخواص فعالة فى قتل خلايا سرطان الثدي ، حيث يعمل على تفعيل مسارات تشجع الخلايا السرطانية على الخضوع لموت الخلية .. مؤكدة على الترويج للبيئة غير مواتية للخلايا السرطانية، كما أنه يعمل على عرقلة التواصل بين الخلايا السرطانية وتثبيط نموها”.
وكانت عدد من الدراسات الطبية السابقة قد أشارت إلى فعالية البصل فى قتل الخلايا السرطانية فى الثدى ، فيما يؤكد الباحثون على أن الخطوة المقبلة ستكون إختبار قوى مكافحة للسرطان فى تجارب سريرية “.
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