قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بقانون جديد للانتخابات، وتم التوصل إليه بجهد كل القوى السياسية، وتجنبا للفراغ.

وأوضح الحريري - خلال جلسة مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الأربعاء - أن مخاطر الفراغ والعودة إلى قانون الستين أصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنلجأ إليه هو تمديد تقني توجبه الآليات المحددة للوصول إلى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة، مضيفا أن مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والأمني.

وأشار إلى أن الرهان سيبقى دائما على تطوير هذا الإنجاز والتوصل إلى إقرار واضح لحقوق المرأة في الحياة السياسية وحماية التجربة الوطنية.