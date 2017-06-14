مليون باحث عن العمل يسجلون بياناتهم في وظف وفرصنا2017-06-14 13:50:30
نظم كل من موقع وظف، وموقع فرصنا إفطاراً كبيراً ضم أكثر من 200 شركة من كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات منها قطاع الاتصالات، والأدوية، وشركات المقاولات، والأجهزة الكهربائية للاحتفال بالنجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والدور الذي لعبه كلا الموقعين فيما يتعلق بالوظائف والتوظيف، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في مصر الذي يقوم بجمع كل هذه الشركات تحت سقف واحد.
وأضح أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة بشر سوفت المالكة لموقعي وظف وفرصنا، أن عدد الشركات المسجلة على وظف وفرصنا بلغ أكثر من 15 ألف شركة، وقام أكثر من مليون باحث عن عمل بتسجيل بياناتهم على الموقعين حتى الآن ، بالإضافة إلى 350 ألف فرصة عمل تم نشرها على كلا الموقعين، وتقدر أعداد من ساهمنا في توظيفهم بحوالي 150 ألف شخص، وهذه الأرقام في زيادة مستمرة”
واستطرد قائلا: “رغم النجاحات التى تحققت إلا أننا واجهتنا تحديات كبيرة، أبرزها بناء جسور من الثقة مع الشركات صاحبة الأعمال وبين الباحثين عن العمل إلا أننا تجاوزنا كل ذلك، وأصبحنا نمتلك سمعة جيدة في هذا المجال .”
وأوضح: “أن الشركات العاملة في السوق المصرية عادة ما تجد تحدياً كبيراً في الوصول إلى الموظف المستهدف وهو ما نجحت وظف وفرصنا في توفيره لهم، وتحدث أيضا في كلمته عن أسباب عزوف بعض الخريجين عن حضور المقابلات الشخصية للتوظيف وكيفية إثراء سوق العمل من خلال تدريب الموظفين وصقل خبراتهم الحياتية والمهارية، وانعكاس الأحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد على سوق العمل وسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وما يتم تدريسه داخل الجامعات المصرية.”
يذكر أنه شارك في الاحتفالية عدد كبيرمن الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الرائدة في السوق المصرية.
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