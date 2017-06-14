أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن عدد مخيمات اللاجئين داخل سوريا والتي انضمت لاتفاق وقف إطلاق النار ، وصل إلي 1,619 مخيما، بعد انضمام 47 مخيما في مدينة إدلب إلي الاتفاق خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة -في بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة “سبوتنيك” للأنباء الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن روسيا سجلت حدوث أربع حالات انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف تصعيد النزاع في سوريا.

وفي دمشق، أشار بيان صادر عن وزارة المصالحة الوطنية السورية إلى أن إجمالي عدد المخيمات المنضمة لاتفاق وقف إطلاق النار وصل إلي 1,619 مخيما، كما أن معظم حالات إطلاق النار العشوائي تكون في أماكن يسيطر عليها من وصفتها بالجماعات الإرهابية.

يذكر أن مناطق تخفيف التصعيد ظهرت نتيجة لمحادثات الجولة الرابعة من المحادثات حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية أستانا ، حيث يقوم بإدارة المناطق الآمنة ومراقبتها أفراد عسكريون من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار وهي روسيا وتركيا وإيران.