توقيف أحد أقارب الرئيس التونسي الأسبق في جنوب شرق فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية أحد أقارب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في جنوب شرق فرنسا وهو منصف المتيري المطلوب للعدالة في بلاده، حسبما ذكر مصدر قضائي فرنسي اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أنه تم وضع منصف المتيري تحت الرقابة القضائية تمهيدا لترحيله لتونس بعد اعتقاله عند نزوله من سفينة سياحية توقفت في مارسيليا وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في 28 سبتمبر 2011 عقب سقوط الرئيس الأسبق بن علي.

يشار إلى أن منصف متيري يحمل بطاقة إقامة في فرنسا وهو مطلوب للعدالة في اتهامات بالانتماء لعصابة اجرامية والتواطؤ في غسيل أموال واستغلال النفوذ.