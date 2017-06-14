أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الاسبوع والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاع في قيمة علامتها التجارية ليصل الي 20.388 مليار دولار واحتلت المرتبة ال49 في القائمة، وبهذا الترتيب تصبح هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية لعامها الثاني علي التوالي.

تتعاون مجموعة WPP ومعهد Kantar Millward Brown لإعداد قائمة BrandZ لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم، حيث أصبحت القائمة من أشهر القوائم التي تصنف العلامات التجارية على اساس قيمتها حول العالم، وتعد قائمة هذا العام 2017 هي القائمة رقم 12 منذ بداية طرحها، والتي أُعدت بناءاً على بحث شامل لقيمة العلامات التجارية ومجموعة كبيرة من استطلاعات الرأي لأكثر من 3 ملايين مستهلك حول العالم.

حيث شهد هذا العام متوسط نمو بنسبة 8% لمجموع العلامات التجارية المشمولة داخل القائمة الذي تقُدر ب3.64 تريليون دولار، بينما قيمت 9 علامات تجارية بأكثر من 100 مليار دولار، بزيادة ثلاثة علامات تجارية فقط عن العام الماضي، وقد حافظت الشركات المتخصصة في مجال صناعة التكنولوجيا علي صدارتها في القائمة مثل جوجل وأبل ومايكروسوفت، الذين احتلوا أول ثلاث مراكز في القائمة، يعقبهم أمازون وفيس بوك.

أظهرت الشركات الصينية معدل نمو قوي، وخصوصاً العلامات التجارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والتي اكتسبت معدل وعي وانتشار واسع حول العالم، مثل Huawei ، وTencent، وAlibaba، وBaidu.

وفقاً لتحليل قائمة براندز، فان ارتفاع ترتيب العلامات التجارية الصينية المتخصصة في مجال التكنولوجيا في القائمة يظهر مدي تغير رؤية ومعرفة المستهلكين في جميع أنحاء العالم بالعلامات التجارية الصينية. ويعتبر هذا العام الثالث علي التوالي لإدراج علامة هواوي التجارية في قائمة براندز من خلال ارتفاع قيمة علامتها التجارية كل عام، ويرجع الفضل للانتشار الواسع لعلامة هواوي التجارية في مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

تعد هواوي من أولي الشركات الصينية التي عملت خارج نطاق منشأها وحققت العديد من الطفرات في مناطق عديدة من العالم، وبوجه خاص، تمكنت هواوي لأعمال المستهلك من تحقيق قفزات نوعية في أوروبا، حيث أصبحت واحدة من اكبر العلامات التجارية. ووفقاً لما جاء في احصائيات GFK فقد أحرزت هواتف هواوي الذكية حصة سوقية بنسبة 15% و10% تباعاً في منطقة أوروبا الشمالية الشرقية وأوروبا الغربية.

وفي مناطق معينة في شمال أوروبا، نالت هواتف هواوي الذكية شعبية عارمة متصدرة الأسواق بموجب حصتها السوقية الضخمة، ويرجع الفضل للهواتف الرائدة مثل P9 و Mate 9، اللذان حققا نسب مبيعات ضخمة في جميع أنحاء العالم، وبدءت هواوي في تكوين مكانة صلبة لها في قطاع الهواتف المتوسطة والرائد.

أما بالنسبة لتطوير العلامة التجارية، فقد ركزت هواوي علي أفضل المساعي التسويقية الراقية بالعالم حيث قامت باستقطاب العديد من نجوم الفن والرياضة ليقومون بتعزيز تأثير العلامة التجارية، مثل استقطاب لاعب كرة القدم الشهير ميسي ليكون سفير علامة هواوي التجارية، كما وقع الاختيار على نجمي هوليوود الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسن والممثل البريطاني هنري كافيل ليكونا السفيرين الدوليين لهاتف هواوي P9.

وأطلقت هواوي عدة حملات مشتركة مع مجلة المنصة العالمية للموضة الراقية Vogue من أجل اضافة العديد من التصميمات والعناصر الفنية لعلامة هواوي التجارية لتدعيم جهود هواوي من أجل ايصال رسالة عن فخامة علامتها التجارية لكافة المستهلكين بالعالم.

وقد نجحت هواوي مؤخراً فى ان تصبح الشركة الصينية الوحيدة المدرجة في قائمة العلامات التجارية الأعلي قيمة بالعالم الصادرة مؤخراً عن مجلة Forbes الأمريكية، حيث أصبح تأثير علامة هواوي التجارية ومدي انتشارها متعارف عليه من قبل العديد من الوكالات الرسمية، والتي استطاعت ان تأتي في تصنيفات متميزة في العديد من تصنيفات قيمة العلامات التجارية المرموقة.

أشارت قائمة BrandZ في تقريرها أن انتشار العلامات التجارية الصينية يتسارع يوماً تلو الأخر في جميع أنحاء العالم، وأن صورة العلامات التجارية الصينية في عيون المستهلكين في العالم سوف تواصل تغييرها، أما بالنسبة للعلامات التجارية الصينية التي نالت استحسان العديد من المستهلكين حول العالم، فيجب أن يتخذوا خطوات فعالة من أجل انتشارهم بالأسواق العالمية وبناء علامتهم التجارية.