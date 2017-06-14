الأمم المتحدة تحذر من عواقب زيادة خفض إمدادات الكهرباء في غزة2017-06-14 13:34:21
حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبرت بايبر من العواقب الوخيمة على الظروف المعيشية لـمليوني فلسطيني جراء زيادة التخفيض في إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، مطالبا السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل بوضع المصلحة العامة لسكان القطاع على رأس الأولويات واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المزيد من المعاناة.
وقال بايبر - في بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) اليوم “الأربعاء” - “قد تؤدي الزيادة الإضافية في فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها، بما فيها الوظائف الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، ويجب ألا يقع مواطنو قطاع غزة رهينة النزاع الفلسطيني الداخلي الذي طال أمده”.
وأفاد البيان بأن الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي دعم جهودها الإنسانية المحدودة لمنع انهيار الخدمات الحيوية لإنقاذ الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والبلدية في غزة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت مطلع هذا الأسبوع على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض دفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30 بالمائة وإذا تم تنفيذ هذا القرار، نتيجة لتعليمات السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيصبح كارثيا لأن هذا الانخفاض في الإمدادات سيخفض نصيب معظم الأسر ومقدمي الخدمات إلى ساعتين أو نحو ذلك من الطاقة يوميا.
وذكر أن خدمات المستشفيات، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي انخفضت بالفعل بشكل كبير منذ منتصف أبريل، وهي الآن تعتمد بشكل حصري تقريبا على احتياطي الوقود الذي تقدّمه هيئة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، موضحا أن الانخفاض الإضافي في الكهرباء سيتطلب تسليم مليون لتر من الوقود شهريا، في إطار برامج الأمم المتحدة، للحفاظ على الحد الأدنى من الوظائف في 186 مرفق خدمات أساسية في جميع أنحاء القطاع.
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:11:40 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
السيسي : "دولتنا دولة قانون"
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده ، مستبعدا تطور الأزمة بين ...Wed, 14 Jun 2017 10:57:18 GMT
-
الجندي: حصر 93 % من «التعداد السكاني».. والأرقام لا تختلف عن الاحصائيات القديمة
أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن النسبة الإجمالية التي تم حصرها في التعداد السكاني للمركز تعدت 93 %، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات تم ...Wed, 14 Jun 2017 09:09:38 GMT
-
اتصال هاتفي بين "بوتين" والملك سلمان يتناول أزمة قطر
أعلن الكرملين أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخادم الحرمين، الملك سلمان، وتناول الأزمة القطرية. وكان كشف بيان أعلنته كل من السعودية ومصر ...Wed, 14 Jun 2017 07:57:34 GMT
-
"أوسلو" تفوز بأرفع تكريم مسرحي أمريكي
نالت مسرحية “أوسلو” لمؤلفها جيه.تي روجرز المستوحاة من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط أرفع تكريم مسرحي بفوزها بجائزة توني لأفضل مسرحية في جوائز هذا العام في الحفل ...Wed, 14 Jun 2017 02:27:26 GMT
-
هذه أحدث محاولات المصارف القطرية لتعزيز أرصدتهاWed, 14 Jun 2017 10:10:43 GMT