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سحر نصر: رجال الأعمال الألمان أشادوا بقانون الاستثمار
الدكتور سحر نصر - وزيرة الاستثمار
الدكتور سحر نصر - وزيرة الاستثمار

سحر نصر: رجال الأعمال الألمان أشادوا بقانون الاستثمار

2017-06-14 13:41:19
محيط - خالد الريس

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر، أن المستثمرين الألمان قد أشادوا بقانون الاستثمار الجديد ولجان فض المنازعات، ووعدوا بضخ مزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى اطمئنانهم بوجود نظام تشريعي.
وشددت نصر من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء على هامش مشاركتها بالوفد المصري المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا، على ضرورة الإصلاح المؤسسي وتنمية الاستثمارات والكوادر بجميع الجهات المنوطة بالاستثمار، وقالت “القانون وحده لا يكفي”.
وأعلنت أن الحكومة تسعى لعمل إجراءات سريعة لحل مشاكل المستثمرين، وقالت “الوقت له ثمن”.

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