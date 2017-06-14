استخدام حلول هواوي الذكية للخلايا الضوئية2017-06-14 13:32:51
وقعت شركة أبيلا سوبر ستورس اتفاقية مع شركة سولفيرست (الجونة للطاقة) (الموزع المعتمد من هواوي) لتوفير محولات كهربائية عالية الجودة من هواوي إلى المخازن ذات الاحتياجات من الطاقة من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية.
وقع فايز الفاعوري الاتفاق نيابة عن أبيلا سوبر ستورس مع السيد إبراهيم الأمير، الرئيس التنفيذي لشركة سولفيرست. ويشمل الاتفاق توريد وتركيب نظام الطاقة الكهروضوئية بسعة 400 كيلووات، وحضر حفل التوقيع كير غوان، مدير مشروع الخلايا العاكسة للطاقة الشمسية من هواوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الفاعوري أن هذه المبادرة تقدم حلول هواوي الذكية للطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الضوئية لتلبية احتياجاتنا من الطاقة، فإن الأثر الإيجابي سوف ينعكس على المخازن ماليا بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للمشروع على البيئة.
وقال إبراهيم الأمير: “نحن متحمسون لمشروع” أبيلا سوبر ستورس “، حيث يعتبر نظامها الكهروضوئي أحد أكبر مشاريع” السقف الأعلى “في الأردن بمساحة 4000 متر مربع. ومن الجدير بالذكر أيضا أن تأثير النظام على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ بداية المشروع سوف تنتج حوالي 700 ميغاواط من الطاقة سنويا موفرة بذلك 350 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
والتطبيق العالمي من سلسلة عاكس هواوي يوضح أن العاكس ذات التكنولوجيات المتطورة يمكن أن تعمل بشكل موثوق به في جميع أنواع البيئات الطبيعية القاسية، وخاصة درجات الحرارة العالية للغاية وتآكل الرمال.
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