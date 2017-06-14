أول نظام للحلول الإعلانية الإلكترونية في العالم2017-06-14 13:24:55
اجتازت شركة Cognitev ، MENA Commerce سابقا، عملية شاملة لتغيير علامتها التجارية في شهر مايو الماضي، كشركة تعمل في مجال التكنولوجيا، للتركيز على التسويق الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي واستهداف دلالات الألفاظ، بعد تخطي 4 مراحل وهي “إعادة التنظيم، والتكنولوجيا المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء موقع إلكتروني جديد، واسمًا جديدًا”.
وأوضح مصطفى محمود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Cognitev، قائلا إن مشهد صناعة التسويق الرقمي يتطلب نهجًا متميزًا في الطريقة التي تعمل بها العلامات التجارية، ولقد قررنا أن نغير علامتنا التجارية لتواكب التوسع في رؤيتنا من كوننا شركة تعمل في مجال التكنولوجيا والتي تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى شركة تكنولوجية تعمل برؤية عالمية.
وقال: “عندما تأسست الشركة في 2015، كان تركيز الشركة على التجارة الإلكترونية على حساب التسويق، ولكننا أدركنا أن نوعية التكنولوجيا، التي نقدمها يمكنها أن تقدم قيمة متميزة للمعلنين المسوقين في جميع أنحاء العالم”.
ومن المعروف أن Cognitev لديها فريق يتكون من 40 موظفًا من ذوي الخبرة في مجال الهندسة وعلوم البيانات، وتملك مكاتب في دبي والقاهرة، وقد جمعت Cognitev ما يقرب من 2 مليون دولار إستثمارات من صناديق رأس المال الجرىء، حيث قامت الشركة ببناء أول نظام للحلول الإعلانية الإلكترونية في العالم والتي تخدم عملاء من جميع أنحاء العالم.
وأضاف محمود أن عملية إعادة التصنيف يعد عهدا جديدا لشركة Cognitev لأنه يضعنا في صدارة البحوث الإلكترونية والتصميم والتنفيذ. وأضاف أن شركة Cognitev لديها حس قوي بما تقوم به والعمل الذي تقدمه وهو ما مكننا من النجاح وتحقيق الأرباح في أقل من عامين، و حين بدأنا العمل شعرنا أن صناعة التسويق الرقمي لا تعمل بأفضل شكل وكان لدينا يقين أننا سنتمكن من حل هذه المشكلة عن طريق التكنولوجيا، لذا فإن واحد من أهدافنا هو أن نجعل الإعلان إبداعي ورائع مرة أخرى وذلك من خلال تقديم الذكاء الاصطناعي لإدارة حملات إعلانية قائمة على الأداء ولنمنح الشركات أداء متميزًا بأقل المجهود.
وتشمل منتجات Cognitev البرمجيه منصة تقدمية رائدة “InstaScaler” والتي تساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة أن تُميكن إعلانتها إلكترونياً، وكذلك AdRelated المنصة الأولى للتسويق الدلالي في العالم وتركز فقط على جودة الأداء، مما يسمح للمعلنين بمطابقة إعلاناتهم مع المحتوى وصلته بأعمالهم التجارية، وفي الوقت الذي يغطي فيه AdRelated دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل، فإن InstaScaler هو منتج عالمي لدعم عملاء Cognitev في جميع أنحاء العالم.
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