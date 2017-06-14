أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن حوالي 4500 شخص شاركوا في مظاهرات المعارضة في موسكو وهو عدد لم يكن مصرحا به من السلطات و كذلك المان المحدد، ولذا تم اعتقال نحو 150 شخصا خلال هذه الاحتجاجات.

وقال فلاديمير تشرنيكوف رئيس ادارة الامن الاقليمي ومكافحة الفساد في موسكو - في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك”- الروسية إنه تم احتجاز 136 قاصرا الا انه تم الافراج عنهم جميا الا ان أحد القاصرين سيواجه محاكمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية بينما يوجد اخر في مركز الاعتقال المؤقت للقاصرين حيث لم يكن معه اي وثائق هوية ولم يظهر والداه بعد.

وكان اليكسي نافالني أحد ابرز ناشطي المعارضة الروسية قد دعا يوم الاحد الماضي إلى تنظيم مظاهرة احتجاج في شارع تفرسكايا بوسط المدينة بدلا من شارع زاخاروف الذى وافقت عليه سلطات موسكو ليكون موقعا للتظاهر، وقد وصفت سلطات موسكو قرار نافالني بانه استفزاز.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق اليوم، إن تظاهرة موسكو تشكل خطرا على المواطنين حيث ان الحدث وقع خلال الاحتفالات بيوم روسيا في العاصمة، مشيرا الى أن تجمعات المعارضة المصرح بها التي جرت في موسكو في شارع زاخاروف وفي تسع مدن روسية اخرى جرت دون استفزاز حيث تم التنسيق مع السلطات.