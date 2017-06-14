 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 02:14 مساءً
روابط سريعة
السلطات الروسية تعتقل 150 متظاهرا وتطلق سراح القاصرين
مظاهرات في روسيا

السلطات الروسية تعتقل 150 متظاهرا وتطلق سراح القاصرين

2017-06-14 13:21:42
محيط: أ. ش. أ

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن حوالي 4500 شخص شاركوا في مظاهرات المعارضة في موسكو وهو عدد لم يكن مصرحا به من السلطات و كذلك المان المحدد، ولذا تم اعتقال نحو 150 شخصا خلال هذه الاحتجاجات.

وقال فلاديمير تشرنيكوف رئيس ادارة الامن الاقليمي ومكافحة الفساد في موسكو - في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك”- الروسية إنه تم احتجاز 136 قاصرا الا انه تم الافراج عنهم جميا الا ان أحد القاصرين سيواجه محاكمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية بينما يوجد اخر في مركز الاعتقال المؤقت للقاصرين حيث لم يكن معه اي وثائق هوية ولم يظهر والداه بعد.

وكان اليكسي نافالني أحد ابرز ناشطي المعارضة الروسية قد دعا يوم الاحد الماضي إلى تنظيم مظاهرة احتجاج في شارع تفرسكايا بوسط المدينة بدلا من شارع زاخاروف الذى وافقت عليه سلطات موسكو ليكون موقعا للتظاهر، وقد وصفت سلطات موسكو قرار نافالني بانه استفزاز.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق اليوم، إن تظاهرة موسكو تشكل خطرا على المواطنين حيث ان الحدث وقع خلال الاحتفالات بيوم روسيا في العاصمة، مشيرا الى أن تجمعات المعارضة المصرح بها التي جرت في موسكو في شارع زاخاروف وفي تسع مدن روسية اخرى جرت دون استفزاز حيث تم التنسيق مع السلطات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3