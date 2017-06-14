أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء عن انزعاج روسيا حيال التصعيد الحاد للعنف في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والعدد المتنامي للقتلى في صفوف المدنيين جراء ذلك وذلك في تعليق لها على تقرير بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية -في نشرتها باللغة الانجليزية- إلى الوزارة قولها ” اننا نعبر عن مخاوفنا العميقة حيال التصعيد الحاد للوضع في دونباس والذي أسفر عن زيادة نسبتها 48% في محصلة القتلى بين المدنيين في الفترة من 16 فبراير وحتى 15 مايو 2017 حيث قتل 36 مدنيا وأصيب 157 آخرون” .

وأضافت الوزارة “نؤيد دعوة أعضاء بعثة المراقبة للأطراف المتحاربة بالالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار.. نحن نشارك أعضاء الأمم المتحدة القلق حيال القصف الذي لا ينتهي للمنشآت والبنى التحتية المدنية خاصة لشبكات المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات وهو ما يتنافى مع التزامات كييف الدولية بخصوص توفير الحماية للمدنيين”.