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مستشفي "57357": سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى في الحالات يليه سرطان المخ
مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال

مستشفي "57357": سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى في الحالات يليه سرطان المخ

2017-06-14 13:54:57
أ ش أ

أكد الدكتور محمد كمال مدير البحث الإكلينيكى بمستشفى سرطان الأطفال (57357) أن سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى فى حالات المرضى التى تستقبلها المستشفى يليه سرطان المخ، منوها بأن المستشفى حققت نسب شفاء كبيرة تصل للعالمية تتعدى الـ72% فى علاج تلك الحالات.
وأشار الدكتور كمال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إلى أهمية البحث العلمى فى القضاء على مرض السرطان من خلال اكتشاف وتحديد أسبابه، وبالتالى العمل على الوقاية والشفاء منه، موضحا أن هناك قسما كاملا للبحث العلمى فى المستشفى يعمل فى اتجاهين بالتوازى، حيث تجرى أبحاث على مستوى الخلية إلى جانب تحليل البيانات.
وشدد علي أن مستشفى (57357) يعد نموذجا عالميا للتغيير نحو طفولة بلا سرطان، حيث يهتم جميع العاملين بالمستشفى بكل ما يخص المريض من علاج وتوعية صحية وغذائية، بالإضافة إلى ترفيه للمرضى وأسرهم.
ومن جانبها، قالت الدكتورة شاهندة النجار رئيس قسم البحث العلمى بالمستشفى “إنه لا توجد إحصائيات فى مصر عن مرض السرطان، إلا أن مستشفى (57357) ومن خلال أكاديمية البحث العلمي، التى تسعى لإنشائها، بدأ بالفعل فى تحقيق هذا الأمر، حيث تتم مخاطبة كل المراكز والمستشفيات لإعداد إحصائية شاملة عن المرض ونسبة شفائه.
وأكدت أهمية البحث العلمى، والذى من خلاله فقط سيتم تحسين نتائج المرضى وارتفاع نسب الشفاء والوصول لنسب الشفاء العالمية، مشيرة إلى حرص المستشفى على التعاون مع نخبة من أبرز الأطباء المتخصصين العالميين والمراكز العلمية العالمية فى إجراء الأبحاث العلمية الخاصة بمرض السرطان وتبادل المعلومات باستخدام أحدث التقنيات العلمية المتطورة.

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