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مقاتلة اعتراضية روسية جديدة تحل محل «ميج-31»
المقاتلة الروسية ميج 35 في مواجهة الأمريكية إف-35

مقاتلة اعتراضية روسية جديدة تحل محل «ميج-31»

2017-06-14 13:14:01
محيط: أ. ش. أ

أكد المدير العام لشركة “ميج” الروسية لصناعة الطائرات إليا تاراسينكو أن الشركة تقوم حاليا بتحديث أسطول مقاتلات “ميج-31” الاعتراضية وتعمل أيضا على تصميم مقاتلة اعتراضية جديدة بديلة لهذه الطائرة.

وقال تاراسينكو -لصحيفة “كوميرسانت” الروسية اليوم الأربعاء- :”لقد قامت الشركة بتوزيع عملها على عدة محاور، المحور الأول هو تحديث الطائرات التي تم تسليمها للعميل في الفترة السابقة، والمحور الثاني يتعلق بإنجاز مشروعي مقاتلتي”ميج-29 و”ميج-35”.

وأضاف :”هناك محور آخر وهو تصميم مقاتلة اعتراضية مستقبلية بعيدة المدى”، ولم يشر تاراسينكو إلى المدة المطلوبة لتحديث مقاتلة “ميج-31” والموعد المحتمل لبداية لاستخدام المقاتلة الجديدة.

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