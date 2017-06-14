أكد المدير العام لشركة “ميج” الروسية لصناعة الطائرات إليا تاراسينكو أن الشركة تقوم حاليا بتحديث أسطول مقاتلات “ميج-31” الاعتراضية وتعمل أيضا على تصميم مقاتلة اعتراضية جديدة بديلة لهذه الطائرة.

وقال تاراسينكو -لصحيفة “كوميرسانت” الروسية اليوم الأربعاء- :”لقد قامت الشركة بتوزيع عملها على عدة محاور، المحور الأول هو تحديث الطائرات التي تم تسليمها للعميل في الفترة السابقة، والمحور الثاني يتعلق بإنجاز مشروعي مقاتلتي”ميج-29 و”ميج-35”.

وأضاف :”هناك محور آخر وهو تصميم مقاتلة اعتراضية مستقبلية بعيدة المدى”، ولم يشر تاراسينكو إلى المدة المطلوبة لتحديث مقاتلة “ميج-31” والموعد المحتمل لبداية لاستخدام المقاتلة الجديدة.