أدان المرجع الديني الايراني ناصر مكارم الشيرازي اليوم الأربعاء رد الفعل الأمريكي الذي وصفه بـ “السخيف وغير الانساني”، تجاه الهجمات الإرهابية علي البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني التي وقعت جنوب طهران الأسبوع الماضي.

وقال الشيرازي، وفقا لوكالة انباء “ارنا” الايرانية، إن كراهية إيران للولايات المتحدة قد ازدادت اليوم أكثر من أي وقت مضي.

ووصف الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في السابع من يونيو الجاري وتسببا في مقتل 17 شخصاً وإصابة 52 اخرين بـ “العمل البغيض”.

وفي معرض تعليقه على رسائل العزاء التي أرسلتها الكثير من الدول إلي إيران، انتقد الشيرازي بشدة عددا من المسئولين الأمريكيين بحجة أنهم أعربوا عن سعادتهم حيال وقوع الحادث الارهابي.