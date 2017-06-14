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الصحة: وفاة مواطن واصابة أخر بحادث حريق داخل مول مصر بـ 6أكتوبر
مول مصر

الصحة: وفاة مواطن واصابة أخر بحادث حريق داخل مول مصر بـ 6أكتوبر

2017-06-14 13:11:31
وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن وفاة مواطن واصابة أخر أثر إندلاع حريق داخل مول مصر - أمام بوابة 7 بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وأوضح الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الاسعاف أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 4 سيارات اسعاف كانت فى موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الى أنه تم نقل حالة الوفاة والمصاب الى مستشفى جامعة مصر الدولية ..مشيرا الى أن حالة المصاب مستقرة ويتلقى العلاج اللازم .. مؤكدا انه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة الجيزة وتم مراجعة أرصدة أدوية الطوارئ وأكياس الدم بالمستشفيات.

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