أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نجح في إعادة تعزيز العلاقات مع ألمانيا حيث زاد ميزان التبادل التجاري من 4,5 مليار دولار إلى 5,5 مليار دولار، مضيفا أن العلاقات مع ألمانيا كانت قد توترت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأعلن محمد سعد الدين من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، أن ميزان التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن السوق المصري بالنسبة لألمانيا بوابة لأفريقيا.

وذكر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا أحد أهدافها هو عرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وتشجيع المستثمرين الألمان للقدوم إلى مصر.

وشدد الدكتور محمد سعد الدين، على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية في الصناعة والتكنولوجية، مشيرا إلى محطات شركة “سيمنز” لتوليد الكهرباء في مصر.

وأوضح أن شركة “سيمنز” من أفضل الشركات التي تقوم بتصنيع محطات الكهرباء، مؤكدا أن المحطات تولد حوالي 14 جيجا وات وهو يعتبر أكبر من 50 % من الطاقة المنتجة.

وأعلن أن محطات “سيمنز” ستساهم في توفير مليار و300 مليون متر مكعب من الغاز نظرا لأن جزء من المحطات تعمل بالغاز وجزء أخر يعمل بحرارة الوقود.