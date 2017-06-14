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إطلاق برنامج القراءة الكبرى في مكتبة الإسكندرية
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إطلاق برنامج القراءة الكبرى في مكتبة الإسكندرية

2017-06-14 12:34:20
محيط - شيماء فؤاد

تنظم مكتبة الإسكندرية للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، برنامج “القراءة الكبرى في مكتبة الإسكندرية”، خلال الفترة من يونيه إلى سبتمبر 2017، وهو برنامج صيفي موجه للكبار (ابتداءً من سن 16 سنة).

يتم من خلال برنامج “القراءة الكبرى في مكتبة الإسكندرية” إقامة أنشطة متنوعة حول رواية معينة بهدف تشجيع الجمهور العام على القراءة. وقد تم اختيار لهذا العام مجموعة قصص قصيرة «كأن، وسارق الكحل، وامرأة مسكينة، والفراش الشاغر» للكاتب المصري يحيى حقي.

يتم إطلاق البرنامج يوم الأحد الموافق 18 يونيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، حيث يتم تقديم الأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والتي تشمل مجموعة من المسابقات واللقاءات وورش العمل، منها ورشة الكتابة والمسرح، والتي يتم فيها تحويل الرواية إلى نص مسرحي، ثم تمثيل النص الذي قام المشاركون بكتابته على المسرح، وورشة «فكِّرْ وعبِّرْ» للصم والبكم.

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