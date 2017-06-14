قطر تسحب قواتها من بعثة على الحدود بين جيبوتى وإريتريا

قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، إن قطر سحبت قواتها من على الحدود بين جيبوتى وإريتريا، حيث لعبت الدوحة دور الوسيط فى نزاع حدودى.

ولم تذكر سببا لسحب القوات لكن الخطوة تأتى بينما تواجه قطر أزمة دبلوماسية كبيرة مع بعض جيرانها من دول الخليج، وقطعت الدول العلاقات مع قطر قبل أسبوع واتهمتها بدعم إسلاميين متشددين وإيران، وتنفى قطر ذلك بشدة.

وقالت الوزارة فى بيان “دولة قطر كانت ولا تزال وسيطا دبلوماسيا نزيها فى حل الأزمات والخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة وستستمر كلاعب رئيسى فى المجتمع الدولي”، ولم تحدد عدد الجنود الذين يشملهم القرار، وقالت الوزارة إن قطر أبلغت حكومة جيبوتى بسحب القوات.

وأفادت وسائل إعلام مملوكة لسعوديين بأن جيبوتى خفضت مستوى تمثيلها فى قطر.