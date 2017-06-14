قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء يوم الأربعاء إن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 189 محاميا في إطار تحقيق بشأن أتباع رجل دين متهم بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز الماضي.

وأقلق اتساع نطاق حملة تطهير، شملت كذلك إغلاق أكثر من 130 منفذا إعلاميا وسجن نحو 150 صحفيا، الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يكون الرئيس رجب طيب إردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لتكميم أفواه معارضيه.

وقالت الوكالة إن شرطة مكافحة الإرهاب تسعى للقبض على المحامين المشتبه فيهم في ثمانية أقاليم منها اسطنبول فيما يتصل بمزاعم عن صلاتهم برجل الدين فتح الله كولن. وينفي كولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

واعتقلت الشرطة حتى الآن 78 محاميا يعتقد أن بعضهم من مستخدمي تطبيق بايلوك المشفر لتبادل الرسائل الذي تقول الحكومة إن أتباع كولن يستخدمونه.

ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز سجنت السلطات 50 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا منهم جنود وأفراد شرطة ومدرسون وموظفون حكوميون بعد اتهامهم بالارتباط بصلات بجماعات إرهابية منها شبكة كولن.

ويقول إردوغان إن الحملة ضرورية بسبب خطورة محاولة الانقلاب التي قتل فيها 240 شخصا.