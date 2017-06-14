ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، 5 مقار لشركة أدوية كبرى تحتوي على عبوات دواء مغشوشة خاصة بعلاج الالتهاب الكبدي، وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء.

وتضمنت المقرات، ورش الانتاج والمخازن، حيث تم ضبط عدة الآف من عبوات الدواء المغشوش معدة للترويج و٣ متهمين ومستندات الصرف ومعدات التصنيع والتغليف وسيارات النقل.

وكانت معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام تشكيل يتزعمه صاحب إحدى الشركات الكبرى في إنتاج الدواء بإدارة مجمع غير مرخص يفتقر لكافة الشروط الصحية لغش وتقليد احد العقاقير المستخدمة فى علاج فيروس سى وأصناف أدوية مختلفة لعلاج الالتهابات والمسكنات ومستحضرات تجميل مستخدما مكونات مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام اذنا بضبط وتفتيش المتهمين، وجار العرض على النيابة العامة.