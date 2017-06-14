اتصال هاتفي بين "بوتين" والملك سلمان يتناول أزمة قطر

أعلن الكرملين أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخادم الحرمين، الملك سلمان، وتناول الأزمة القطرية. وكان كشف بيان أعلنته كل من السعودية ومصر ...