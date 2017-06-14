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بالأسماء.. تشكيل لجنة لتسويق المقاصد السياحية
قرار رئيس مجلس الوزراء

بالأسماء.. تشكيل لجنة لتسويق المقاصد السياحية

2017-06-14 12:24:16
متابعات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بالعدد 23 مكرر ب، قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة وعشرة أعضاء آخرين، لتسويق المقاصد السياحية من خلال تحقيق التواصل بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص السياحى والمستثمرين.

قرار رئيس مجلس الوزراء

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