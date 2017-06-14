اجتمعت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1317 لسنة 2017م، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بناءً علي طلب من وزارة الهجرة لمتابعة أحوال المصريين في قطر عقب القرارات الأخيرة برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلي وزارات الدفاع، الخارجية، الداخلية، والمخابرات العامة، وشركة مصر للطيران.

جا ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الهجرة اليوم الأربعاء، حيث استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم تحليلًا للشكاوى التي تلقتها وزارة الهجرة من خلال الخط الساخن رقم 19787، والتي دارت حول مطالب تيسير رحلات الطيران لأقرب نقطة للدوحة؛ بمناسبة موسم الإجازات والأعياد وتجديد تصاريح العمل ومدي إمكانية استمرار المصريين في العمل بقطر .

أفاد الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران الخطوط الجوية، أن الشركة مستمرة في التنسيق مع شركات الطيران العربية ومنها الشركات الكويتية والعمانية والأردنية؛ لزيادة الرحلات لأقرب نقطة من الدوحة، وإفادة هذه الشركات بأعداد الحاجزين على رحلات مصر للطيران؛ للوقوف على احتياجاتهم.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير المفوض إيهاب عبد الحميد، على أن السفارة المصرية في قطر مستمرة في تقديم جميع الخدمات القنصلية بما يشمل إصدار وتجديد تراخيص العمل بقطر، مع استمرار تواجد المستشار العمالي المصري بالسفارة.

وأكدت غادة والي أن الجالية المصرية في قطر، -التي يتراوح عددها ما بين 250-300 ألف مصري-، يتنوع تشكيلها بين مهنيين وعمال وموظفين، وجميعهم مستقرون في أعمالهم، مضيفة أن اللجنة تتابع بصورة مكثفة أوضاع الجالية في قطر، وجاهزة لحل أي مشكلة قد تطرأ. .