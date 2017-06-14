أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مباحثات اليوم مع سفير استونيا بالقاهرة ” ساندر سون ” ، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين .

وقالت وزارة الدولة للانتاج الحربى فى بيان انه جرى خلال المباحثات بمقر الوزارة استعرض إمكانيات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي والمدنى ، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر سفير استونيا عن سعادته بالإطلاع على إمكانيات الإنتاج الحربي المصرى ، مؤكدا رغبة بلاده في تبادل الزيارات بين الطرفين ، وتعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المنفعة المشتركة.

