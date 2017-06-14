أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة إلى 38.5 ألف فدان عام 2015 -2016 مقابل 5ر14 ألف فدان عام 2014-2015 بزيادة بلغت نسبتها 165.4٪، مرجعا السبب إلى استصلاح مساحة 28.7 ألف فدان من قبل قطاع استصلاح الأراضي.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء -في النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2015-2016، الصادرة اليوم الأربعاء- أن مساحة الأراضي المستصلحة بقطاع استصلاح الأراضي بلغت 28.7 ألف فدان بنسبة 74.5٪ تليها مساحة شركات القطاع الخاص 7.3 ألف فدان بنسبة قدرها 19.0٪، ثم مساحة الجمعيات التعاونية 2.5 ألف فدان بنسبة 6.5٪ من إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة.

وأشار إلى أن المسـاحة المقام عليها مشـروعات الثروة الحيوانية (إنتاج ألبان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنام) بلغت من الأراضي المستصلحة 136 فدانا عام 2015-2016 مقابل 88 فدانا عام 2014-2015 بزيادة بلغت نسبتها 54.5٪ وذلك بسبب زيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.

