نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بطرح وزارة التموين رغيف خبز سياحي بجنيه, مؤكدا ان الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، ، مؤكدة أن الوزارة معنية بإنتاج وتوزيع نحو 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً زنة 110 جرامات بسعر 5 قروش للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن حصة الفرد من الخبز المدعم كما هي 5 أرغفة يومياً بمعدل 150 شهرياً, مشيرة إلى أن الحملات الرقابية تكثف جهودها لضبط منظومة إنتاج الخبز المدعم، ومتابعة توافره للمواطنين بالجودة والوزن المقرر من قِبل الوزارة, مضيفة أن إنتاج الخبز الحرغير المدعم يخضع للعرض والطلب وهو نشاط حر يمكن أن تمارسه المخابز السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص ولا علاقة له بالخبز المدعم‏.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).