وزير التجارة: مشاركة واسعة فى فعاليات مؤتمر اليورومنى سبتمبر المقبل2017-06-14 12:10:41
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستشارك فى فعاليات مؤتمر اليورمنى المقبل والذى سيعقد بالقاهرة يومى 18 -19 سبتمبر المقبل تحت عنوان “الاستقرار والتكامل والفرص فى مصر”، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة المستقبل الاقتصادى والاستثمارى لمصر فى كل القطاعات، كما يلقى الضوء على الحراك السياسى والاقتصادى والمالى الذى تشهده مصر خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيكتوريا بيهن مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤتمر اليورومنى، والذى استعرض من خلاله أهمية المؤتمر المقبل فى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى، واستعراض كل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، وخطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليا، وسبل تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر .
وقال قابيل: “إن المؤتمر يناقش هذا العام عددا من الموضوعات المحورية والملفات والقضايا المهمة المتعلقة بحاضر ومستقبل الاقتصاد المصرى”، مشيرا إلى أن موضوعات تسهيل وتنمية الصادرات وتعزيز السياسات التصديرية والتنمية الصناعية وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتحديات التجارة العالمية تأتى على رأس جدول اعمال المنتدى هذا العام.
ومن جانبها قالت فيكتوريا بيهن، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمؤتمر، إن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى العالمية والإقليمية حول الاقتصاد المصرى وانعكاساتها على وجهات النظر المصرية .
وأضافت أن المؤتمر يمثل فرصة لمجتمع الأعمال العالمى لمتابعة حالة الاستقرار التى يشهدها مناخ الاستثمار الحالى فى مصر، بفضل القرارات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا والتى ساهمت فى عودة السوق المصرى من جديد إلى بؤرة اهتمام منظومة الاستثمار العالمية .
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