 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 12:41 مساءً
روابط سريعة
وزير التجارة: مشاركة واسعة فى فعاليات مؤتمر اليورومنى سبتمبر المقبل
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

وزير التجارة: مشاركة واسعة فى فعاليات مؤتمر اليورومنى سبتمبر المقبل

2017-06-14 12:10:41
وكالات

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستشارك فى فعاليات مؤتمر اليورمنى المقبل والذى سيعقد بالقاهرة يومى 18 -19 سبتمبر المقبل تحت عنوان “الاستقرار والتكامل والفرص فى مصر”، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة المستقبل الاقتصادى والاستثمارى لمصر فى كل القطاعات، كما يلقى الضوء على الحراك السياسى والاقتصادى والمالى الذى تشهده مصر خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيكتوريا بيهن مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤتمر اليورومنى، والذى استعرض من خلاله أهمية المؤتمر المقبل فى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى، واستعراض كل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، وخطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليا، وسبل تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر .
وقال قابيل: “إن المؤتمر يناقش هذا العام عددا من الموضوعات المحورية والملفات والقضايا المهمة المتعلقة بحاضر ومستقبل الاقتصاد المصرى”، مشيرا إلى أن موضوعات تسهيل وتنمية الصادرات وتعزيز السياسات التصديرية والتنمية الصناعية وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتحديات التجارة العالمية تأتى على رأس جدول اعمال المنتدى هذا العام.
ومن جانبها قالت فيكتوريا بيهن، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمؤتمر، إن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى العالمية والإقليمية حول الاقتصاد المصرى وانعكاساتها على وجهات النظر المصرية .
وأضافت أن المؤتمر يمثل فرصة لمجتمع الأعمال العالمى لمتابعة حالة الاستقرار التى يشهدها مناخ الاستثمار الحالى فى مصر، بفضل القرارات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا والتى ساهمت فى عودة السوق المصرى من جديد إلى بؤرة اهتمام منظومة الاستثمار العالمية .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3