نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بالعدد 23 مكرر ب، قرار استبدال المواد الأولى والخامسة والثامنة، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2015، والتي تنص على الآتى.

المادة الأولى “تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى وتعيين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظًا مناوبًا.

المادة الخامسة “تعيين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وتعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظًا مناوبًا.

المادة الثامنة “تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ويعين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظًا مناوبًا.

ونشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تحل عبارة “وزير الاستثمار والتعاون الدولى” بدلا من “وزير التعاون الدولى” أينما وجدت بقرارات رئيس الوزراء.