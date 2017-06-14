 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 12:39 مساءً
روابط سريعة
تعيين وزيرة الاستثمار محافظا لدى البنك الدولي
قرار رئيس مجلس الوزراء

تعيين وزيرة الاستثمار محافظا لدى البنك الدولي

2017-06-14 12:23:56
متابعات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بالعدد 23 مكرر ب، قرار استبدال المواد الأولى والخامسة والثامنة، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2015، والتي تنص على الآتى.

المادة الأولى “تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى وتعيين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظًا مناوبًا.

المادة الخامسة “تعيين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وتعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظًا مناوبًا.

المادة الثامنة “تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ويعين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظًا مناوبًا.

ونشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تحل عبارة “وزير الاستثمار والتعاون الدولى” بدلا من “وزير التعاون الدولى” أينما وجدت بقرارات رئيس الوزراء.

قرار رئيس مجلس الوزراء

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3