علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريحات حول هزيمة روسيا كما جاء في عنوان مجلة “Foreign Affairs” (Putin’s Russia: Down But Not Out”).

وأشار الرئيس بوتين في مقابلة مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون إلى أن جميع التأكيدات بأن بلادنا ستتعرض لهزيمة من قبل أي كان كاذبة ولا تناسب الواقع وهي أحلام مستحيلة.

وقال بوتين: “هذه هي أحلامهم. ولكنها لا تتوافق مع الأمر الواقع. ومن يكتب عن ذلك، يعرف ذلك جيدا”.

وأضاف فلاديمير بوتين أن مواقف مختلفة توجد بهذا الشأن في أوروبا والولايات المتحدة.

تعرفون أنه يوجد هناك أناس مختلفون. أعتقد أنه في أوروبا والولايات المتحدة يوجد أناس مختلفون بآراء مختلفة. هناك من يهتم بمستقبل بلاده وهناك من يعيش من الانتخابات إلى الانتخابات ويفكرون بمصالحهم السياسية فقط”.