مدبولي: الانتهاء من 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 16 محافظة حتى 30 يوليو2017-06-14 12:08:57
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من ٢٠ ألفاً و١١٠ وحدات بالإسكان الاجتماعي، في ١٦ محافظة، حتى نهاية العام المالي الحالي، وذلك ضمن الوحدات التي تشرف على تنفيذها مديريات الإسكان بالمحافظات.
وقال المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة: إن الوحدات التي سيتم الانتهاء منها 30 يوليو المقبل، تقع في محافظات: الجيزة (٢٤٠ وحدة)، حيث تم الانتهاء من ٢٣٣٤ وحدة في المحافظة حتى الآن، و٤ محافظات في الصعيد، هي قنا بعدد ٦٠٠ وحدة، حيث تم الانتهاء من ١٠٥٦ وحدة، وأسوان بعدد ٣١٢ وحدة، حيث تم الانتهاء من ١٩٦٠ وحدة، والمنيا بعدد ٥٢٨ وحدة، حيث تم الانتهاء من ١٩٢ وحدة، وسوهاج بعدد ١٤٤ وحدة، حيث جار العمل في ٥٢٨ وحدة، بالإضافة إلى محافظتين في الدلتا هما المنوفية بعدد ٥٥٢ وحدة، حيث تم الانتهاء من ٦٨٢٩ وحدة، والبحيرة بعدد ٦٢٤ وحدة، حيث تم الانتهاء من ٢٣١٠ وحدات.
وأضاف: “بالنسبة للمحافظات الحدودية، سيتم الانتهاء من ٦٥٢ وحدة في محافظة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من ٩٠٠ وحدة حتى الآن، و٧٢٠ وحدة في شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من ٤٨٠ وحدة، و٣٢٠ وحدة في جنوب سيناء، حيث تم الانتهاء من ١٣٤٤ وحدة سكنية”.
وأشار المهندس هشام درويش إلى أنه سيتم الانتهاء من ٩٨٥٦ وحدة سكنية في ٣٠ سبتمبر المقبل، في ١١ محافظة، هي ٧٢ وحدة في أسيوط، و٣٣٦ وحدة في الفيوم، و٨٨٨ وحدة في الأقصر، و١٢٠ وحدة في قنا، و١٠٧٢ وحدة في أسوان، و٣٦٠ وحدة في البحر الأحمر، و١٥٨٤ وحدة في جنوب سيناء، و١٩٢ وحدة في كفر الشيخ، و١٩٦٨ وحدة في المنيا، و٣٨٤ وحدة في سوهاج، و٢٨٨٠ وحدة في بورسعيد.
وأوضح رئيس قطاع التشييد، أنه بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء منها في ٣١ ديسمبر المقبل، فيصل عددها إلى ٥٥٦٢ وحدة في ٦ محافظات، هي ١٢٠ وحدة في البحيرة، و١٠٠٨ وحدات في قنا، و٤٨٠ وحدة في البحر الأحمر، و٧٥٢ وحدة في جنوب سيناء، و٣٧٠ وحدة في كفر الشيخ، و٢٨٣٢ وحدة في السويس.
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