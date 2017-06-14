انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد نشر تقديرات المعهد الأمريكي للنفط تشير إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمقدار 2.75 مليون برميل.

وانخفض سعر برميل الخام الأمريكي 57 سنتا، ليبلغ 45.89 دولارا، وخسر سعر برميل خام برنت 51 سنتا ليبلغ 48.21 دولارا.

وسجلت أسعار النفط تحسنا طفيفًا في الأيام الثلاثة الماضية متأثرة بإعلان المملكة العربية السعودية خفض صادرتها من النفط إلى الولايات المتحدة وآسيا في يوليو المقبل.

وحالت الزيادة غير المتوقعة في إنتاج ليبيا ونيجيريا، عضوي منظمة “أوبك” المعفيتين من اتفاق خفض الإنتاج، دون ارتفاع الأسعار نظرا لارتفاع كمية المعروض وزيادة المخزونات النفطية لاسيما في الولايات المتحدة.

وفي مايو الماضي، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تمديد اتفاقية خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018، في محاولة لإعادة التوازن لسوق النفط وتقليص المخزونات العالمية.