 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 12:35 مساءً
روابط سريعة
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء الأسماك المستوردة من الضرائب الجمركية 4أشهر
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء الأسماك المستوردة من الضرائب الجمركية 4أشهر

2017-06-14 12:05:00
متابعات

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بإعفاء الأسماك الطازجة أو المبردة التى ستستورد خلال 4 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، من الضرائب الجمركية، فيما عدا كبد وبيض وغدد التذكير.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3