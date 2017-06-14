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وفاة الشاعر شريف رزق عن عمر يناهز 52 عاما
الشاعر والناقد شريف رزق

وفاة الشاعر شريف رزق عن عمر يناهز 52 عاما

2017-06-14 12:04:47
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رحل عن عالمنا منذ قليل الناقد والشاعر شريف رزق عن عمر يناهز الــ 52 عاما بعد إصابته بنزيف في المخ نقل على إثره إلى مستشفى منوف.

يُعتبر الشاعر شريف رزق المولود في محافظة المنوفية عام 1965 واحدًا من المبدعين القلائل الذين برعوا في الشعر والنقد معا حصر تجربته الشعرية والنقدية على قصيدة النثر والحداثة في الشعر العربي؛ ويعتبر “هواء العائلة” الصادر العام الماضي آخر دواوينه.

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