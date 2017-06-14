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زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر يضرب جواتيمالا
زلزال

زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر يضرب جواتيمالا

2017-06-14 11:57:14
محيط: أ. ش. أ

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب جواتيمالا.

وأكد المركز -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أن مركز الزلزال كان على بعد 111 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع أي أضرار جراء الهزة الأرضية، فيما لم تصدر تحذيرات بشأن وقوع موجات مد بحري عاتية (تسونامي).

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