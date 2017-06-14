كشفت المصلحة العامة للطيران المدني في الصين أنه تم تسجيل 45 ألف طائرة مدنية بدون طيار بأسماء المالكين الحقيقيين لها، وذلك بعد إصدار الصين للوائح جديدة لتعزيز سلامة الطيران المدني، بدأ تطبيقها منذ أول شهر يونيو الجاري.

وقال وانغ جينغ ليونغ، المسئول في المصلحة - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إن وضع الصين لنظام التسجيل هذا لضبط سوق الطائرات بدون طيار حظيت بتأييد صناع ومستخدمي هذه الطائرات.

وأضاف أن الحكومة تبنت تلك اللوائح التي بموجبها أصبح لزاما على أصحاب الطائرات المدنية دون طيار التي يبلغ وزنها أكثر من 250 جراما تسجيلها باستخدام أسمائهم الحقيقية، جاء بعد وقوع حوادث عديدة شكلت الطائرات بدون الطيار فيها تهديدا لسلامة الطيران المدني.

وأوضح أنه ووفقا لنص القرار المتخذ من قبل الحكومة في هذا الصدد، فإن أصحاب تلك الطائرات مازال لديهم مهلة حتى يوم 31 أغسطس المقبل لتسجيل طائراتهم.

وكان تقرير رسمي صدر العام الماضي، توقع أن يصل حجم سوق الطائرات دون طيار إلى 75 مليار يوان (قرابة 11 مليار دولار أمريكي) قبل عام 2025 في الصين.

وتستخدم الطائرات المدنية بدون طيار في العديد من المجالات، من ضمنها التصوير الجوي وتوصيل الطرود، وفي قطاعات الزراعة والغابات والرقابة والأمن والسلامة.