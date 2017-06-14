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وزير النقل: الخط الأول لـ«مترو الأنفاق» لم يجدد منذ 30 عاما
الدكتور هشام عرفات - وزير النقل
الدكتور هشام عرفات - وزير النقل

وزير النقل: الخط الأول لـ«مترو الأنفاق» لم يجدد منذ 30 عاما

2017-06-14 12:08:43
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة تسعى لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بشكل دائم، مؤكدا أن الخط الأول لم يطور منذ 30 عام.
وأوضح وزير النقل من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن توسيع الشبكة هي أحد أهداف الوزارة لزيادة الدخل بالإضافة إلى  زيادة عدد الركاب بنسبة 300 ألف راكب سنويا حيث تبلغ تكلفة إنشاء كيلو متر “نفقي” حوالي 110 مليون دولار، مضيفا أن 85 % من نجاح منظومة المرفق متعلقة بسعر التذكرة.
وفي سياق أخر، ذكر عرفات أن شبكة القطارات المتجه للصعيد لم يتم توسعتها منذ حوالي 40 سنة، مشيرا إلى صعوبة زيادة عدد رحلات قطارات الصعيد خلال فترة الأعياد لضمان السلامة.
وأضاف أن تذاكر رحلات القطارات سيتم طرحها ببطاقات الرقم القومي للتصدي لظاهرة “السوق السودا”، مؤكدا انه قد تم إيقاف “حجز تذاكر القطارات عن طريق الانترنت” قبل العيد.
وأشار إلى أن الوزارة لا تهدف لزيادة أسعار التذاكر حاليا، موضحا أنه سيتم زيادة أسعار التذاكر عقب تطوير البنية التحتية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بمجال نقل البضائع عبر القطارات لتحقيق أرباح تستطيع تخفيف حمل أسعار التذاكر عن المواطنين، مضيفا أن قطارات البضائع تنقل حوالي 470 ألف طن بضائع شهريا.

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