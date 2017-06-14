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ماليزيا تطلق دوريات جوية مشتركة لمكافحة تهديد «داعش»
وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين

ماليزيا تطلق دوريات جوية مشتركة لمكافحة تهديد «داعش»

2017-06-14 11:45:24
محيط: أ. ش. أ

قال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، إن ماليزيا تعتزم اطلاق دوريات جوية مشتركة مع الفلبين وأندونيسيا ضمن جهود كبح جماح تهديدات تنظيم (داعش) الإرهابي في هذه المنطقة.

ووأوضح الوزير - في تصريح لوكالة أنباء “برناما” الماليزية، اليوم الأربعاء - “إن هذا التعاون سيُنفذ بعد إطلاق الدوريات البحرية المشتركة في 19 يونيو الجاري في مياه مينداناو الفلبينية”، مضيفا “أن وزارات الدفاع على مستوى الآسيان عازمة على مواجهة التهديدات الإرهابية من جانب (داعش) في هذه البلاد، ولذلك بعد أن أطلقنا الدوريات البحرية، سنطلق أيضا الدوريات الجوية المشتركة”.

وأوضح أن هذا التعاون قد أثبت نجاحه عندما كانت ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا تتعامل مع تهديد القرصنة والجرائم الأخرى في مضيق مالاقا في السابق.

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