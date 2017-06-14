أبحرت سفن حربية إيرانية إلى خليج عدن، في رحلة إلى سلطنة عمان وشمال المحيط الهندي، في مظهر وصف بأنه “استعراض للقوة العسكرية البحرية الإيرانية، وذلك حسبما ذكرت وكالة “سبوتنك” الإخبارية.

وغادر الأسطول البحري الإيراني، الذي ضم مدمرة “بورز” وسفينة “بوشهر” اللوجيستية، مدينة “بندر عباس” الساحلية، جنوبي إيران يوم 11 يونيو/ حزيران، في مراسم حضرها قائد البحرية الإيرانية، الأميرال حبيب الله السياري.

لكن ما سر “استعراض القوة الإيراني الأخير؟”، و”هل يمكن اعتبار ذلك التصرف بأنه دق لطبول الحرب”، ذلك ما سيجيب عنه عدد من المحللين السياسيين الإيرانيين في تصريحات لـ”سبوتينك”.