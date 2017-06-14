حذرت الدكتور مها رادميس أخصائية التغذية العلاجية، من عدم استقرار معدل السكر في الدم خلال ساعات الصيام لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالإرهاق والهبوط وعدم التركيز.

ونصحت رادميس من خلال فقرة “يوميات صائم” ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، بتناول كوب من التمر ولبن منزوعة الدسم بالإضافة إلى تناول البروتين خلال وجبات الأفطار لأنها بطيئة الحرق.

كما شددت على ضرورة استخدام زيت بذر الكتان في الطبخ لأنه يحتوي على مادة “أوميجا 3” التي تحافظ على سلامة الخلايا والتخسيس ويساعد على افراز مادة “السيروتونين” التي تحسن المزاج وتضبط نسبة السكر في الدم