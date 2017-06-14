أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن النسبة الإجمالية التي تم حصرها في التعداد السكاني للمركز تعدت 93 %، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات تم حصر 95 % من التعداد وفي القاهرة تعددت قليلا نسبة الـ 80 %.

وأعلن الجندي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن سبب تأخر حصر القاهرة يأتي لأنها ذو طبيعة خاصة في الحصر، مشيدا بأداء العاملين في التعداد بالمحافظات وخاصة في مناطق الصعيد.

وأشار إلى أن غدا أخر أيام التعداد السكاني، مناشدا المواطنين الذين لم يزوروهم مندوبين التعداد بالاتصال برقم “08007771777” لطلب زيارة المندوبين والادلاء ببياناته.

ونفى ما تردد عن اكتشاف زيادة عدد السكان عقب الحصر نتيجة وجود متسربين أو غير مقيدين بالدولة، أوضح أن التعداد السكاني لم يبعد عن المتعارف عليه.

وأوضح أن مصر من أعرق الدول التي قامت بحصر تعداد سكاني على مستوى العالم حيث قامت بأعمال التعداد منذ القرن الـ17.

وذكر أن التعداد السكاني سيتم الإعلان عن نتائجه في نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر، مؤكدا أن الأعمال الميدانية ستنتهي في منتصف شهر يوليو القادم.

