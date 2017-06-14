صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2017، والذي سيتم استقبالهم اعتبارا من 20 يونيو 2017.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محيي الدين كمال عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، اليوم الأربعاء، للاعلان عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، اعتبارا من 20 يونيو 2017 ، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التى وضعتها هيئة التنظيم والادارة والتى تحقق الاستغلال الأمثل للطاقات والقوى البشرية وبما يتناسب مع إمكانات الأفراد، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الفئات المطلوبة تتمثل فى المؤهلات العليا ، من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1997 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا “حكومية - خاصة” الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2017 حتى آخر يوليو 2017..وخريجي كليات الطب «البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض» الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة من أول فبراير 2017حتى آخر يوليو 2017، والمتخلفين من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يوليو 2017 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد اعتبارا من 2 حتي 23 أغسطس 2017 م.

وبالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة ، من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1997 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2017 حتى آخر يوليو 2017 ، والمتخلفون من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10 أغسطس 2017 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد اعتبارا من24 حتي 27 أغسطس2017.

وبالنسبة للمؤهلات المتوسطة ، من مواليد أشهر «أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر» عام 1997 ومواليد أشهر «أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر» عام 1996 وما قبلها خريجو العام الدراسي 2015 – 2016، والمتخلفون من السنوات السابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يونيو 2017 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد اعتبارا من 8 يوليو وحتى 1 أغسطس 2017.

وبالنسبة لغير ذوى المؤهلات ، من مواليد أشهر «أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر» من عام 1997 والمتخلفون من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15 أغسطس 2017 علي أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة 28 أغسطس وحتى 13 سبتمبر 2017 م.

واشار الى ان المستندات المطلوبة ، تتثمل فى بطاقة الرقم القومي ، بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية “6 جند”، أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، صحيفة الحالة الجنائية من القسم والمركز التابع له الشاب ، فيش البصمات “1 جند” من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز ، فصيلة الدم ، أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز والتدريب لخريجي كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والطب البيطري والتمريض ، قسيمة الزواج للمتزوجين ، رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها ، خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه ، قرار التعيين للمعيدين والمدرسين والأطباء المقيمين

و لفت مدير التجنيد الى وجود إرشادات عامة يلتزم بها المتقدمون للتعامل مع مكاتب التجنيد والتعبئة ، تتمثل فى أهمية الحصول على كارت التوعية من مندوب التجنيد فى قسم الشرطة أو المركز التابع له المتقدم للتجنيد ، والإلتزام بالمواعيد الخاصة بكل فئة والموضحة سابقا، حتى لا يتعرض الشاب للتخلف عن ميعاد خدمته وبالتالى تضاف سنة زائدة على سنوات خدمته ، من لديهم ما يعطيهم الحق فى الإعفاء من التجنيد، التقدم بالمستندات الدالة على ذلك إلى مناطق التجنيد ، عدم الإنخداع وراء من يوهموهم بالقدرة على إعفائهم من التجنيد إذا ما قدموا مستندات مزورة للحصول على الإعفاء بغير حق .

واضاف انه فيما يخص الشبان المرشحون لكلية الضباط الإحتياط ، فيجب أن يلتزموا بالمواعيد المقررة لإجراءات كشف الهيئة بإدارة التجنيد والتعبئة، بإعتبارها إحد الإجراءات المكملة للدورة التدريبية، حيث سيتعرض الشاب فى حالة التخلف لإضافة سنة زائدة إلى سنوات خدمته.

وقال انه بالنسبة للزواج بأجنبية لا يعد سبباً للإعفاء ، مؤكدا أن زواج الشاب من أجنبية لا يعفيه من التجنيد، وأن الحاصلين على مؤهلهم الدراسي من دولة عربية أو أجنبية عليهم التقدم لمنطقة التجنيد التابعين لها خلال ستين يوما من تاريخ حصولهم على المؤهل حتى لا يعاملوا كمتخلفين عن التجنيد.

وطالب مدير ادارة التجنيد ، كل شاب له موقف مخالف عن ذلك ، ان يتوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدي.

