قدم برنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار الخضراوات والفاكهة والعملات في السوق اليوم، الأربعاء.

وسجلت أسعار الخضراوات “الطماطم 4 جنيهات للكيلو، الجزر 2.7 جنيه، الباذنجان 4 جنيهات، الفلفل الألوان 9 جنيه، البصل 2.75 جنيه، البطاطس 2.75 جنيه، البروكلي 10 جنيهات، الفاصوليا 4 جنيهات، القلقاس 11 جنيها، الكوسة 5.5 جنيه، الخيار 4.5 جنيه، والثوم 21 جنيها”.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: “البرتقال البلدي 6 جنيهات، الفراولة 8 جنيهات، التفاح الأمريكي 17 جنيها، الكنتالوب 5 جنيهات”.

وسجَّلت أسعار السلع الرمضانية: “تين مجفف 400 جرام 37.50 جنيه، كيلو لوز مقشر 210 جنيهات، كيلو بندق مقشر 180 جنيها، عين جمل 250 جراما 28 جنيها، جوز الهند 54.95 جنيه للكيلو، الزبيب المصري 39.95 جنيها، الزبيب الإيراني 52.95 جنيه، القراصيا 69.95 جنيه، المشمشية 89.95 جنيه، البلح 7.5 جنيه، قمر الدين 400 جرام 16.95 جنيه”.