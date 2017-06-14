قامت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الأربعاء بشحن 369 كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكرى على رحلة طيران الخليج رقم 080 والمتجهة إلى كندا عن طريق البحرين لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها.

صرحت مصادر مسئولة بالقرية: تمثل الشحنة حصيلة إنتاج الأسبوع الحالى وقد وصلت داخل 19 طردا الساعات الماضية على طائرة خاصة تابعة لشركة “ألكان إير” من مرسى علم بصحبة خمسة من شركة “سنتامين” الأسترالية المالكة لمنجم السكرى حيث تم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو تم وضعها قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والتمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول للسماح لها بالسفر لتنقيتها فى الخارج ثم بيعها فى البورصات العالمية وإقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة “سنتامين” الأسترالية التى تتولى استخراج الذهب من المنجم، الذى يعد واحدا من أكبر 10 من مناجم ذهب فى العالم.