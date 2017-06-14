شحن 369 كجم ذهب من منجم السكري إلى كندا لتنقيتها واقتسام ثمنها2017-06-14 11:01:39
قامت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الأربعاء بشحن 369 كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكرى على رحلة طيران الخليج رقم 080 والمتجهة إلى كندا عن طريق البحرين لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها.
صرحت مصادر مسئولة بالقرية: تمثل الشحنة حصيلة إنتاج الأسبوع الحالى وقد وصلت داخل 19 طردا الساعات الماضية على طائرة خاصة تابعة لشركة “ألكان إير” من مرسى علم بصحبة خمسة من شركة “سنتامين” الأسترالية المالكة لمنجم السكرى حيث تم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو تم وضعها قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والتمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول للسماح لها بالسفر لتنقيتها فى الخارج ثم بيعها فى البورصات العالمية وإقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة “سنتامين” الأسترالية التى تتولى استخراج الذهب من المنجم، الذى يعد واحدا من أكبر 10 من مناجم ذهب فى العالم.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
اتصال هاتفي بين "بوتين" والملك سلمان يتناول أزمة قطر
أعلن الكرملين أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخادم الحرمين، الملك سلمان، وتناول الأزمة القطرية. وكان كشف بيان أعلنته كل من السعودية ومصر ...Wed, 14 Jun 2017 07:57:34 GMT
-
"أوسلو" تفوز بأرفع تكريم مسرحي أمريكي
نالت مسرحية “أوسلو” لمؤلفها جيه.تي روجرز المستوحاة من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط أرفع تكريم مسرحي بفوزها بجائزة توني لأفضل مسرحية في جوائز هذا العام في الحفل ...Wed, 14 Jun 2017 02:21:34 GMT
-
"العليا الإسرائيلية" تؤكد احتجاز الأسرى بظروف غير إنسانية
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بزيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأكدت أن سلطات الاحتلال لا تضمن ...Tue, 13 Jun 2017 23:28:59 GMT
-
عالمان يكتشفان “عجيبة الدنيا الثامنة” بنيوزيلندا
استكشف عالمان نيوزيلنديان، بحيرات عجيبة في نيوزيلندا تمتاز بسطحها المائي الملون بالوردي والأبيض، واعتبروا أن ما توصلوا إليه بمثابة أعجوبة الدنيا الثامنة. وجرى ...Wed, 14 Jun 2017 08:11:41 GMT
-
مسئول موريتانى يتهم قطر بمساندتها الإرهاب فى المنطقة
اتهم الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية الدكتور محمد إسحاق الكنتي، قطر بمساندتها الإرهاب فى المنطقة وكان ينبغى على بلاده أن تقطع علاقاتها مع الدوحة فى نفس ...Wed, 14 Jun 2017 08:11:41 GMT
-
لندن.. قتلى جراء حريق برج "غرينفيل" الهائل
أعلن مفوض هيئة حريق لندن، الأربعاء، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرين من جراء الحريق الهائل، الذي التهم برج “غرينفيل” غربي لندن. وأوضحت خدمات الإسعاف البريطانية: ...Wed, 14 Jun 2017 07:53:43 GMT
-
المومياء” لتوم كروز يحقق 174 مليون دولار
حقق فيلم المغامرات “المومياء” من إخراج، أليكس كورتزمان، وبطولة، توم كروز، 174 مليون دولار خلال الأيام الأولى من عرضه. حقق فيلم شركة Universal Pictures السينمائية ...Wed, 14 Jun 2017 07:42:26 GMT