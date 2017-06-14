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ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في بنجلاديش إلى 132 قتيلا
انهيارات ارضية في بنجلادش

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في بنجلاديش إلى 132 قتيلا

2017-06-14 10:52:23
محيط: أ. ش. أ

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في بنجلاديش إلى 132 شخصا اليوم الأربعاء، مع استمرار محاولات رجال الإطفاء وقوات الشرطة والجيش الوصول إلى المناطق الجنوبية الشرقية النائية لتوزيع مساعدات.

ونقل راديو سوا الأمريكي عن المتحدث باسم الجيش رضا الكريم إن عددا من الجنود قتلوا، بينما كانوا يزيلون الحطام والطين من طريق سريع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي قرويين مفقودين بعد أن سقطت كتل كبيرة من الطين على منازل في 3 مناطق جبلية أمس الثلاثاء، بعد يوم من هطول أمطار غزيرة في أنحاء البلاد.

وأزيلت مياه الأمطار أمس التي بدأت في الهطول في وقت مبكر من صباح أول أمس الاثنين، ما سمح لرجال الإنقاذ بالعمل بشكل أسرع في البحث عن ناجين.
ويعد ذلك أسوأ انهيار أرضي يضرب بنجلاديش منذ عام 2007، عندما قتل 127 شخصا في شيتاجونج.

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