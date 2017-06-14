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تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
انفجار في افغانستان

تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»

2017-06-14 10:46:14
محيط: أ. ش. أ

استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر زاواك المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله، إن أحد الانتحاريين التابعين لحركة “طالبان” استقل سيارة مفخخة واستهدف مجموعة منشقة عن طالبان وتابعة لجماعة الملا رسول، مما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة 4 آخرين.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول أمني إن 9 مسلحين على الأقل قتلوا نتيجة التفجير الانتحاري، فيما أصيب 6 آخرون.

ويعتبر إقليم “هلمند” من الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، حيث تنشط الجماعات المسلحة هناك، بما في ذلك حركة “طالبان”، ويشهد الإقليم العديد من العمليات الإرهابية والمسلحة.

يشار إلى أن جماعة الملا رسول، هي جماعة منشقة عن “طالبان”، عقب وفاة الملا محمد عمر وتعيين الملا أخطر منصور زعيما للحركة.

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