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الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإضافة على عبد العال إلى قوائم المحكميين القانونيين
وزارة العدل

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإضافة على عبد العال إلى قوائم المحكميين القانونيين

2017-06-14 10:51:53
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نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بإضافة الدكتور على عبد العال والمستشار مجدى العجاتى وآخرين إلى قوائم المحكميين القانونيين.

وتضم القائمة: الدكتور على عبد العال سيد أحمد، والمستشار مجدى حسن العجاتى، والمستشار مجدى محمود طه أبو العلان، والمستشار أحمد أمين حسان محمد، والمستشار شريف محمد كمال محمد الشاذلى، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، والدكتور محمد محمد بدران، والدكتور حسام أمين على الديب.

وزارة العدل

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