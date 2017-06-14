التحالف العربي يشن غارات على مواقع للحوثيين في تعز اليمنية

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اليوم الأربعاء، غارات على مواقع لميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تعز.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن الغارات استهدفت معسكر خالد في مديرية موزع غربي تعز، ودبابة للمتمردين كانت تتمركز أسفل جبل علقة بمنطقة الكدرة في مديرية المعافر جنوب غربي تعز.

من جهة أخرى، شهدت الجهة الشرقية من مدينة تعز اشتباكات متقطعة بين القوات الشرعية والمتمردين، حيث قصف المتمردون مواقع القوات الشرعية وبعض الأحياء السكنية شرقي المدينة.

وسقطت قذيفة أطلقها المتمردون على مستشفى الثورة، ما أدى إلى إصابة شخص بإصابة طفيفة، كما أصيب 3 أطفال بشظايا قذيفة أطلقها الحوثيون والقوات الموالية لهم على حي شعب الدبا شرقي تعز.