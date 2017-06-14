قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تغيير الرؤساء في الولايات المتحدة الأميركية لم يغير شيئا تقريبا في سياسة الولايات المتحدة.

وقال بوتين في مقابلة مع المخرج الأميركي أوليفرستون في الفيلم الوثائقى الذي عُرض على تلفزيون” شوتايم ” حسبما أفادت وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية : ” لا شيء يتغير تقريبا بتغير الرؤساء في الولايات المتحدة “، وردا على تعليق لستون بأن “ترمب في جيب الكرملين ” ضحك بوتين.

وفي ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي أعلن الرئيس الروسي أن روسيا تنوي الرد بشكل مناسب على أعمال “الناتو” بهدف الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم وعبر إنفاق أقل من المال وليس على حساب الكفاءة.

وقال بوتين هناك نوعان من التهديدات لروسيا الأول هو نشر الدرع الصاروخي بالقرب من حدودنا في دول أوربا الشرقية والتهديد الثاني هو أن قاذفات مضادة للصواريخ يمكن تحويلها خلال بضع ساعات تحويلها لوضع صواريخ هجومية.. موضحا أن روسيا أصبحت محاطة عمليا بالصواريخ.

وفي سياق متصل صرح الرئيس الروسي بأن السياسة الأميركية في أوكرانيا تتمثل في منع التقارب بين كييف وموسكو وأن البعض يرى في ذلك خطرا يتمثل بدوره بزيادة النفوذ الروسي.

وبشأن الأوضاع الداخلية في روسيا نفى بوتين أن تكون الدولة في روسيا تسيطر على وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن مشكلة المعارضة تكمن في أنها لا تقترح على الناخبين برامج انتخابية ذات اهتمام.

وأكد الرئيس الروسي أن أجهزة الأمن الروسية لا تراقب و لا تتنصت على مواطنيها لأنه لا يوجد لديها مثل هذه الإمكانيات وذلك على نقيض ما تقوم به الولايات المتحدة.

يُذكر ان الفيلم الوثائقي للمخرج الأميركي أوليفر ستون “مقابلة مع بوتين”، الذي أعده خلال سنتين بدأ بثه يوم الأثنين الماضي على قناة تلفزيون ” شوتايم ” و سيتم عرضه بشكل كامل في الفترة من 12 حتى 15 يونيو الجاري.