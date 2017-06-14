أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد في انفجار أسلاك الضغط العالي بمنطقة المرجوش بحي شرق شبرا الخيمة.

وقال أحد أهالي المنطقة إن هذا الانفجار يعتبر الثاني في أقل من شهر مشيرا إلى أن قرب أسلاك الضغط العالي يمثل كارثة متكررة تعاني منها المدينة وتشكل خطرا على حياة المواطنين”.

وانتقلت على الفور الدكتور عزيزة السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمقدم أحمد سامي رئيس المباحث وبعض المسئولين بشركة الكهرباء لمعاينة آثار الحريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى المطرية واصلاح العطل.