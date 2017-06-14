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الفقي: الاستثمارات الألمانية في مصر لا تتفق مع علاقات البلدين
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

الفقي: الاستثمارات الألمانية في مصر لا تتفق مع علاقات البلدين

2017-06-14 10:50:39
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا ومشاركته بمؤتمر “قمة العشرين”، يأتي لمحورين وهما “التنمية والاستثمار في أفريقيا” و”العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا”.
وأعلن الفقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ 2,5 مليار دولار وأن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 5 مليار دولار، معتبرا هذا لا يتفق مع العلاقات الوثيقة بين البلدين.
ووصف ألمانيا بأنها “قاطرة أوروبا وهي أكثر الدول الأوروبية تقدما”، مشيرا أيضا إلى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

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